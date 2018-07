Gilson Kleina não vê a hora de poder contar com Kleber no Palmeiras SÃO PAULO - Embora o Palmeiras viva um bom momento, o técnico Gilson Kleina anda preocupado com o ataque. A necessidade de atuar sem um atacante na área tem incomodado o treinador, por isso, ele espera o quanto antes contar com Kleber, contratado do Porto. O problema, porém, é a condição física do jogador.