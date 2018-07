Ginastas brasileiras não avançam às finais da competição em Doha

DOHA - As brasileiras Priscila Cobello e Ethiene Franco não foram bem na etapa de Doha da Copa do Mundo de Ginástica, nesta quinta-feira, no Catar. As duas atletas da seleção brasileira, que disputam uma vaga na equipe que vai aos Jogos Olímpicos, não conseguiram avançar às finais da competição.

O melhor desempenho das duas brasileiras foi na trave. Ethiene Franco se credenciou como terceira reserva no aparelho ao terminar na 11.º colocação, com a nota 13.300. Logo abaixo dela ficou Priscila Cobello, em 12.º, com 13.100.

Nas barras assimétricas elas também tiveram desempenho parecido. Ethiene mais uma vez foi melhor, terminando no 19.º lugar, com 11.650. Priscila ficou três posições abaixo, em 22.º, com a nota 11.200.

A competição no Catar marcou a volta da romena Catalina Ponor, que mostrou que segue entre as melhores do mundo. Ela avançou à final da trave com a melhor nota da fase de classificação (15.250, 900 pontos acima da segunda colocada) e à decisão do solo, com a segunda melhor nota.