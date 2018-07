Ginastas brasileiras vão para Doha pensando na Olimpíada de 2012

SÃO PAULO - As brasileiras Ethiene Franco e Priscila Cobello seguem no próximo sábado para o Catar, onde vão disputar a etapa de Doha da Copa do Mundo de Ginástica Artística entre os dias 30 de março e 1º de abril. De acordo com a técnica Viviane Cardoso, a participação no torneio será uma boa forma de preparação para as próximas competições, além de ajudar na definição da equipe do Brasil para a Olimpíada de Londres.

"Será a primeira competição depois do evento-teste e ajudará na preparação para o Meeting Internacional (em abril, em São Bernardo). Além disso, vai contribuir para avaliarmos as meninas, pensando na formação da equipe para a Olimpíada de Londres", disse.

Em Doha, Ethiene Franco vai se apresentar na trave, nas barras assimétricas e no solo. Já Priscila Cobello competirá apenas na trave e nas barras assimétricas. A etapa de Doha da Copa do Mundo será disputada por atletas de outros 16 países e Ethiene espera voltar ao Brasil com uma medalha.

"Farei as mesmas séries do evento-teste (Pré-Olímpico de Londres, em janeiro). Continuei treinando nestes primeiros meses de 2011 e quero ter o melhor desempenho possível, quem sabe conquistando uma medalha", afirmou.