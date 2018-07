Ginastas brasileiros fazem balanço positivo do desempenho em 2010

SÃO PAULO - Durante o ano de 2010, a ginástica artística do Brasil conseguiu comemorar as importantes classificações para o Pré-Olímpico e os Jogos Pan-Americanos, ambos em 2011. E também teve a medalha de bronze de Jade Barbosa na prova do salto do Mundial de Roterdã, além de diversos pódios em etapas da Copa do Mundo. Por isso tudo, os ginastas brasileiros avaliam que o saldo da temporada foi positivo.

Principal nome da ginástica masculina do Brasil, Diego Hypólito enfrentou uma grave lesão no tornozelo esquerdo, que o deixou fora do Mundial, mas gostou de sua temporada. "O balanço do ano só não é melhor por causa dessa lesão, mas em termos de resultados foi muito bom. Foi um ano marcante, com certeza, principalmente porque foi a primeira vez que ganhei uma medalha logo na primeira etapa de Copa do Mundo", disse.

Para Jade, então, o saldo foi mais do que positivo. Em 2010, ela voltou a defender a seleção brasileira após um longo período de tratamento da lesão. E já ganhou medalha no Mundial. "A medalha veio em uma boa hora, pois me fez acreditar que eu ainda era capaz e que podia voltar bem para a ginástica. Estive no Mundial, competi bem e acredito que tudo isso foi muito positivo", reconheceu a ginasta.

Agora, a ginástica artística brasileira se prepara para desafios ainda maiores em 2011. No mês de outubro, por exemplo, a equipe do Brasil disputa o Mundial do Japão, que distribuirá vagas para a Olimpíada de Londres/2012, e ainda encara os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México.