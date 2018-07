Ginastas brasileiros ficam sem pódio no 3º dia em Doha O Brasil encerrou a etapa de Doha da Copa do Mundo de Ginástica Artística com apenas duas medalhas, todas conquistadas na quinta-feira. Nesta sexta dois brasileiros participaram da final da barra fixa, mas nenhum deles conseguiu chegar ao pódio. Nas outras quatro finais (duas no masculino, outras duas no feminino), nenhum representante do Brasil.