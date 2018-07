Ginastas de São Caetano agora podem cair com mais conforto

SÃO PAULO - Momento de júbilo no ginásio do SERC Santa Maria, onde treina o campeão olímpico das argolas, Arthur Zanetti. Agora, segundo o ginasta, só falta tapar as goteiras do teto e ter um sistema de climatização no ginásio - as temperaturas lá chegam a 39º no verão e a 8º no inverno. O clube recebeu da Rexona uma doação de aparelhos importados da Alemanha, no valor de R$ 300 mil.

"Agora eles poderão treinar na mesma situação de competição, porque temos colchões oficiais. A falta deles acarretava uma diferença na atitude de treinamento", diz o treinador Marcos Goto.

"A gente está muito bem equipado", comemora Zanetti. "Não foi para mim, foi para todos, foi uma vitória de todo o centro. Era o que a gente precisava, novo tablado de solo, nova mesa de saltos, as barras, o cavalo com alças, tudo vai ajudar muito", diz o campeão olímpico, que já dispunha de argolas novas há um ano e meio.

A principal competição de Zanetti neste ano será o Mundial de Nanning, na China, em outubro. O objetivo da equipe brasileira é ficar entre as 24 melhores equipes, as que participarão do Mundial de Glasgow, em 2015, que será Pré-Olímpico. O Brasil nunca enviou um aequipe completa para uma Olimpíada no masculino.