Ginástica artística feminina: mulheres vão aos jogos pela 3ª vez com time completo

SÃO PAULO - Foi aos 45 minutos do segundo tempo, mas a seleção feminina de ginástica artística garantiu, pela terceira vez consecutiva, a classificação da equipe completa para a Olimpíada. A sonhada vaga para Londres só veio no evento-teste, este mês, na última chance de conquistar um lugar nos Jogos.

O Brasil, aliás, conseguiu justamente a última vaga (das quatro disponíveis no torneio) na disputa do último aparelho da competição, a trave. O time já vinha pressionado de más atuações no Mundial do Japão e no Pan de Guadalajara, em outubro. A tensão do momento foi resumida em uma imagem: após competir, Daniele Hypolito deixou o aparelho, sentou-se à beira do tablado e chorou compulsivamente.

“Conscientemente, eu sabia que a gente estava dentro (da Olimpíada), mas, na hora, foi um desespero”, lembra Georgette Vidor, supervisora da equipe feminina. “Quando saiu o resultado... foi maravilhoso!”

Daniele tinha toda a pressão da conquista da vaga nas costas. Última ginasta a se apresentar, ela não podia cair. Qualquer erro representaria a eliminação.

"A Dani foi imprescindível”, elogia Georgette. “Ela teve sangue frio naquele momento. Mas estava no aparelho dela. Ali foi a consagração.”

Aos 27 anos, Daniele vai disputar sua quarta Olimpíada, marca inédita para um ginasta brasileiro. E a atleta não esconde o desejo de também estar nos Jogos do Rio, em 2016.

Mas a Olimpíada de Londres deve marcar o início de uma renovação - ainda que compulsória. Daiane dos Santos completa 29 anos em fevereiro e já anunciou que se aposentará no fim do ano. Por dois Jogos Olímpicos, foi a favorita para ganhar, no solo, a primeira medalha do País na modalidade. No auge da forma, não conseguiu, mas ainda sonha com a derradeira chance.

Jade Barbosa é a principal esperança de pódio. Após um início de ciclo olímpico conturbado, em que ficou afastada da seleção por lesão e por uma briga com a Confederação, retornou bem. No Mundial de 2009, ganhou o bronze no salto. Ano passado, ficou em 4.º.

Para Georgette, a ginasta de 20 anos é a aposta, junto com Daniele, no individual geral. “A Jade pode ser medalhista no salto, mas isso depende muito do esforço dela.” Sobre Daiane, pensa que a ginasta pode ser finalista. “Espero que o corpo dela aguente, porque queremos vê-la disputando medalha.”