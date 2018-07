Ginástica brasileira fará treinamentos em Cancún junto com Japão e Grã-Bretanha

SÃO PAULO - Um dos destinos turísticos mais procurados das Américas, Cancún, no México, vai receber o primeiro estágio de treinamento de 2014 da seleção brasileira masculina de ginástica artística. Além da delegação nacional, composta por nomes experientes como Arthur Zanetti e Diego Hypolito, estarão em Cancún duas das principais equipes do mundo, num trabalho de intercâmbio.

"Nós treinaremos junto com a seleção do Japão e da Grã-Bretanha e acreditamos que esta será uma boa oportunidade para iniciarmos os trabalhos de 2014. Nós aproveitaremos para preparar os ginastas para as competições deste primeiro trimestre, especialmente os Jogos Sul-Americanos, que será no Chile, em março", explica o coordenador da ginástica artística masculina da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Leonardo Finco.

Na lista de convocados, a principal novidade é Ângelo Assumpção, atleta do Pinheiros que é considerado a grande promessa juvenil da ginástica brasileira. Outros jovens como Gabriel Barbosa, Lucas Bitencourt e Lucas Cardoso também ganharão uma chance no grupo que tem ainda Arthur Nory Mariano, Caio Souza, Francisco Barreto Júnior, Henrique Medina Flores, Hudson Miguel, Pericles da Silva, Pétrix Barbosa, Sérgio Sasaki, Victor Rosa e Yannick Santos.

De acordo com a CBG, o objetivo do camping é se preparar a equipe para os principais compromissos do ano, com destaque para o Mundial de outubro, na China, já pré-classificatório para os Jogos do Rio/2016 (as equipes que terminarem fora das 24 primeiras posições estão fora da Olimpíada). Antes, porém, o Brasil disputará os Jogos Sul-Americanos, em Santiago, em março. Os juvenis terão pela frente os Jogos Olímpicos da Juventude.