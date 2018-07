Ginástica de trampolim: os chineses estão no comando

Nas duas primeiras edições, europeus e canadenses dominaram o modesto quadro de premiação, já que apenas seis medalhas são colocadas em jogo. Mas os chineses estão mostrando que os ouros conquistados nos Jogos de Pequim não são mera obra do “fator casa.”

A primeira medalha da China foi conquistada em Atenas/2004, um bronze com a ginasta Shanshan Huang. Mas, em quatro anos, o cenário mudou drasticamente. Além de ganhar os dois ouros - Lu Chulong, na prova masculina, e He Wenna, entre as mulheres -, o país ainda levou o 3.º lugar masculino, com Dong Dong. Ou seja: metade do pódio era chinês.

A análise dos medalhistas nos três campeonatos mundiais posteriores aos Jogos de Pequim mostram que a China pode ter inaugurado uma era de dominância. Chulong e Wenna, os campeões olímpicos de 2008, venceram o Mundial de Birmingham, realizado em 2011. Das seis medalhas individuais em disputa, só duas foram conquistadas por “intrusos”: a canadense Rosannagh MacLennan, prata, e o japonês Masaki Ito, bronze.

O torneio na Inglaterra foi apenas uma repetição do que havia ocorrido nos dois Mundiais anteriores, em São Petesburgo (2009) e Metz (2010). Das seis medalhas, a China ficou com quatro. E com todos os títulos.

O Brasil nunca conseguiu classificar um atleta para esta modalidade. Até agora, os resultados mais expressivos do País foram conquistados com Giovanna Matheus. A carioca levou a inédita medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, e ganhou o único pódio brasileiro em Copas do Mundo: ficou em 3.º lugar na etapa do Japão, em julho.

Giovanna disputou o evento-teste de Londres, este mês, última oportunidade de classificação para os Jogos. Mas com o 13.º lugar na classificação geral, ficou longe da conquista de uma das cinco vagas em disputa.