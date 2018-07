Ginástica do Brasil luta pelas últimas vagas olímpicas

As seleções brasileiras de ginástica começam a disputar hoje as últimas vagas para a Olimpíada de Londres, em julho. As equipes masculina e feminina de ginástica artística, além de Giovanna Matheus, do trampolim, disputam o evento teste da modalidade, na North Greenwich Arena, mesmo local de competições dos Jogos.

O torneio londrino é uma repescagem para os países que não conseguiram classificar suas equipes no Mundial de Tóquio, o primeiro pré-olímpico da ginástica, realizado em outubro. Oito seleções, que ficaram entre o 9.º e o 16.º lugares no Japão, brigam por apenas quatro vagas.

Numa situação inversa em relação aos últimos anos, só os homens estão garantidos em Londres, com Diego Hypolito no solo e Arthur Zanetti nas argolas - eles foram bronze e prata no Mundial. Mas o sonho é chegar à inédita classificação da equipe.

Principal referência entre os homens, Diego sentiu dores no ombro e não está em Londres. Apesar dos 21 anos, Arthur Zanetti passa a ser o maior destaque da equipe, que começa a competir às 13h45 (de Brasília). Os outros cinco atletas são Francisco Barreto, Petrix Barbosa, Sérgio Sasaki, Péricles Silva e Arthur Nory Mariano - a média de idade é de 20 anos.

A situação é oposta no feminino. Sem renovação, o time conta com a experiência de Daiane dos Santos, prestes a completar 29 anos, e Daniele Hypolito, de 27, além de Jade Barbosa que, com 20 anos, já é considerada veterana.

O grupo, que ainda conta com Adrian Gomes, Bruna Leal, Ethiene Franco e Priscila Cobello, compete a partir de amanhã e terá de superar um início de crise deflagrada durante a disputa do Pan de Guadalajara. Tudo para conseguir classificar um time completo pela 3.ª Olimpíada consecutiva.