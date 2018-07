Ginástica do Brasil mostra confiança para estreia

"Treinamos muito bem desde a aclimatação que fizemos em Madri e desde que chegamos aqui. Podem ter certeza que vamos conseguir a classificação entre as 24 equipes, pois essa é a nossa principal preocupação. Queremos garantir o Brasil no Mundial do ano que vem, que será o Pré-Olímpico", disse Daniele Hypólito, que tem 26 anos e é a ginasta mais experiente da equipe brasileira.

Além de Jade e Daniele, Ethiene Franco, Priscila Cobello, Bruna Leal e Adrian Gomes representam o Brasil no Mundial de Roterdã. Neste sábado e domingo, elas disputam o qualificatório, quando serão definidas as finalistas por equipes, no individual geral e por aparelhos.

"Todas estão preparadas. Treinamos bem no período em que estivemos na Espanha e conseguimos observar algumas falhas que eu acredito que tenham sido corrigidas. Agora está tudo pronto para a estreia, só nos resta competir", avisou a técnica da seleção feminina, Iryna Ilyashenko.