Ginástica feminina encerra fase de preparação no Brasil

Das nove ginastas que participaram dos treinos durante o mês de dezembro no Flamengo, oito seguem agora para a cidade inglesa de Ipswich: Adrian Gomes, Daiane dos Santos, Bruna Leal, Ethiene Franco, Daniele Hypólito, Gabriela Soares, Jade Barbosa e Priscila Cobello. Já Harumy de Freitas foi cortada do grupo.

Como terminou o Mundial do Japão na 14ª colocação, a seleção brasileira não conseguiu uma das oito vagas olímpicas que estavam em disputa na competição. Mas garantiu presença no Pré-Olímpico, quando enfrentará outras sete equipes e tentará ficar entre as quatro melhores para poder se classificar para a Olimpíada.

"Aproveitamos bem esses dias, dentro do que queríamos e esperávamos. As meninas estão dando o máximo, porque sabem que a classificação depende de todos nós. Então, cada uma precisa fazer a sua parte", afirmou Georgette Vidor, coordenadora da seleção feminina, ao avaliar o trabalho realizado nos treinos no Rio.

Durante os treinos, três avaliações foram feitas com as ginastas. E, segundo Georgette Vidor, o resultado foi bem positivo. "As meninas estão mais magras, mais fortes e foram muito bem. Subimos quase seis pontos em relação à primeira avaliação, o que é bastante significativo", explicou a coordenadora.