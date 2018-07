Ginástica masculina começa treinar para Pré-Olímpico

Estarão em jogo no Pré-Olímpico as quatro últimas vagas por equipes nos Jogos Olímpicos de Londres. Participarão do evento as seleções classificadas entre o nono e o 16.º lugar no Campeonato Mundial do ano passado (as oito primeiras já estão classificadas para a Olimpíada). O Brasil é um dos favoritos a ficar com uma das vagas, uma vez que foi o 13.º em Tóquio e precisa subir apenas uma posição.

Dois brasileiros já estão garantidos nos Jogos de Londres: Diego Hypolito e Arthur Zanetti, que foram medalhistas no Mundial e conquistaram a vaga individual. Caso a equipe não se classifique, uma terceira vaga para o Brasil pode vir do Pré-Olímpico. Para tanto, é necessário que um brasileiro fique entre os 28 melhores individualmente, considerando apenas um por país.

Em Arques, os brasileiros treinam em dois períodos por dia e já planejam o Pré-Olímpico, no qual a estratégia da equipe será colocar cada ginasta em seu melhor aparelho. O coordenador da ginástica artística masculina, Leonardo Finco, está confiante com o trabalho na França. "Fomos muito bem recebidos. O ginásio oferece uma ótima estrutura e será muito importante para a nossa preparação."

A equipe brasileira tem 10 atletas, mas somente sete irão para o Pré-Olímpico. Arthur Zanetti, Francisco Barreto (ambos do Serc/Santa Maria), Diego Hypolito, Victor Rosa, Petrix Barbosa, Sérgio Sasaki (do Flamengo), Arthur Nory Mariano, Péricles Silva (do Pinheiros), Mosiah Rodrigues (do Grêmio Náutico União) e Caio Campos Souza (AABB) compõem a equipe.