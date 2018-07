Ginástica masculina fica fora das finais no Mundial Desfalcada, a seleção brasileira masculina de ginástica artística não conseguiu se classificar para nenhuma final do Mundial de Roterdã, na Holanda. Apesar disso, o Brasil conseguiu atingir seu objetivo no campeonato, ao terminar a disputa por equipes em 19º lugar, o que lhe deu uma das 24 vagas no Pré-Olímpico do ano que vem, quando estará em jogo a classificação para a Olimpíada de Londres, em 2012.