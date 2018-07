Ginástica masculina tem objetivos modestos no Mundial

Desfalcada de seu grande astro - Diego Hypólito, que está contundido -, a seleção brasileira masculina de ginástica estreia nesta terça-feira no Mundial de Roterdã, na Holanda. E entra na disputa com objetivos modestos: terminar entre as 24 melhores equipes e buscar uma vaga na final do individual geral com Sérgio Sasaki.

Além de Diego Hypólito, a seleção brasileira não poderá contar com Victor Rosa, Arthur Zanetti e Sérgio Eras, todos contundidos. Assim, será representada no Mundial por Sérgio Sasaki, Mosiah Rodrigues, Danilo Nogueira, Péricles Silva, Francisco Barreto e Felipe Polato, que disputam o qualificatório nesta terça-feira.

A meta do Brasil é ficar entre as 24 melhores equipes - são 49 participantes -, para poder garantir vaga no Pré-Olímpico do ano que vem, quando estará em disputa a classificação para a Olimpíada de Londres/2012. "Com a equipe completa, ficamos em 17º lugar em 2007. Agora, com desfalques, sabemos que vai ser um pouco mais difícil", disse o técnico Renato Araújo.

Existe ainda a expectativa de que Sérgio Sasaki se classifique para a final do individual geral, prova que conta a pontuação dos ginastas nos seis aparelhos. "Ele é um nome forte neste ciclo olímpico, pois é um talento e tem os aparelhos bem equilibrados", elogiou Renato Araújo. "Sinto um pouco dessa responsabilidade, mas procuro levar numa boa. Isso também me dá motivação. Minha preocupação é representar bem o nosso País", afirmou o ginasta de 18 anos.

Enquanto a seleção masculina só estreia nesta terça-feira, as mulheres do Brasil já disputaram o qualificatório do Mundial de Roterdã. Na competição por equipes, as brasileiras ficaram em 10º lugar, mas não entraram na final - apenas as oito melhores ganharam vaga. Em compensação, Jade Barbosa e Daniele Hypólito se classificaram para a final do individual geral, marcada para sexta-feira. Depois, Jade ainda vai lutar por medalhas na prova do salto, que será no sábado.