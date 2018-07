Ginástica norte-coreana está banida de Londres-2012

A Coreia do Norte está impedida de enviar equipes de ginástica à Olimpíada de Londres, em 2012. Nesta quinta-feira, a Federação Internacional da modalidade rejeitou a apelação da federação norte-coreana contra o banimento, ocorrido por conta da falsificação da idade da ginasta Hong Su Jong.

Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, Jong foi registrada com o nascimento em 9 de março de 1985. No Mundial de 2007, a data era de 1986. E para o Mundial de Roterdã, que começa neste sábado, o registro foi novamente alterado para 1989. Se a última data estiver certa, a norte-coreana não poderia ter participado das Olimpíada de Atenas.

Segundo informou a Federação Internacional de Ginástica nesta quinta-feira, as explicações norte-coreanas não justificaram a retirada da punição provisória de trinta dias, para a atleta, e da suspensão da equipe nacional.

O banimento serve para todas as competições internacionais da modalidade, inclusive o Campeonato Mundial, em Roterdã. A entidade da Coreia do Norte ainda pode apelar à Corte Arbitral do Esporte.