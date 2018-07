Ginástica rítmica do Brasil exalta ouro e já pensa na Olimpíada

Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, a equipe brasileira de ginástica rítmica conquistou o pentacampeonato e mostrou que o País continua soberano no continente. Jéssica Maier, que só participou da performance deste sábado nas seis maças e dois arcos, exalta o poder de superação do Brasil.

"A gente passou por dificuldades, foram muitas modificações na equipe, troca de ginastas e de técnica. É muito emocionante conseguir essa medalha.". Pouco antes da competição, a capitã Débora Falda foi cortada por lesão e a treinadora Camila Ferezin retornou ao comando depois do período de licença-maternidade.

A técnica ficou bastante satisfeita com o desempenho das garotas. "Elas conseguiram executar muito bem a coreografia, não teve nenhum erro grave e esse foi o diferencial", analisa. Assim que a equipe brasileira encerrou a sua apresentação, a comissão técnica e a reserva Morgana festejavam antes mesmo de conhecer a nota final. "A gente não sabia, mas ficou muito feliz com a apresentação. Elas foram muito bem, a expectativa foi aguardar o melhor", conta Morgana, que cedeu lugar para Jéssica.

As brasileiras brilharam na apresentação das seis maças e dois arcos, embaladas por um mix de músicas nacionais (''Mas que Nada'', ''Tico-Tico no Fubá'', ''Olodum'' e ''Brasileirinho''), e superaram os Estados Unidos com folga. No dia anterior, elas também levaram a melhor sobre as adversárias na série das cinco fitas ao som de "Still Loving You", da banda Scorpions.

De acordo com Ferezin, a coreografia brasileira faz parte dos planos da equipe para os Jogos Olímpicos do Rio. Fora de Londres-2012, o conjunto já tem vaga garantida na próxima edição por ser cidade sede. "A gente tinha essa coreografia a sete chaves para levantar a galera. É uma coreografia com muito samba, muito rebolado, e o povo no exterior espera isso dos brasileiros."

Já a trilha sonora das fitas foi escolhida especialmente para o Mundial de Stuttgart (Alemanha), em setembro, com o objetivo de empolgar o público alemão. Depois do 15º lugar na última edição, a meta é ir para a final e ficar entre os dez melhores colocados. Para 2016, uma nova apresentação com a música ''Aquarela do Brasil'' será desenvolvida.