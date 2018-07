Ginástica vai testar geração 2016 em Sul-Americano O Brasil vai aproveitar o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística a ser realizado em novembro, na Argentina, para testar pela primeira vez efetivamente a geração que promete brilhar nos Jogos do Rio, em 2016. A seleção se reúne segunda-feira, no centro de treinamentos localizado no Velódromo do Rio para iniciar a preparação para a competição sem nenhum atleta que esteve na Olimpíada de Londres.