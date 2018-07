Ginóbili muda de ideia, desiste de aposentadoria da seleção e jogará Rio-2016 Em abril do ano passado, Manu Ginóbili havia dito que não havia "a mínima chance" de estar nos Jogos Olímpicos do Rio. Agora, entretanto, a ida dele a mais uma Olimpíada só depende do técnico Sergio Hernández. O armador, que segue em atividade no San Antonio Spurs, mudou de ideia e comunicou ao treinador que está à disposição para voltar a ser convocado pela seleção argentina. Ele não representa seu país desde a decisão do bronze nos Jogos Olímpicos de Londres.