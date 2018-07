Giovani sonha com vitória brasileira na São Silvestre

SÃO PAULO - Giovani dos Santos foi o melhor brasileiro na última edição da Corrida Internacional de São Silvestre, ao cruzar a linha de chegada em quarto lugar. Ele espera repetir a dose nesta terça-feira - a largada está marcada para as 9 horas -, mas, dessa vez, sonha com a vitória na tradicional prova pelas ruas de São Paulo.

Para chegar à vitória, Giovani diz estar preparado para correr os 15 quilômetros da prova abaixo de 44 minutos. No ano passado, ele fez o tempo de 44min50 e chegou em quarto lugar, enquanto o queniano Edwin Kipsang venceu a disputa com 44min04.

"Minha meta é essa. Eu fiz um bom treinamento, vou chegar 100% e pretendo fazer esse tempo (abaixo de 44 minutos), que pode dar o título da prova. Se ele (Kipsang) e os outros quenianos não baixarem o tempo deles, tenho chance de ser o campeão", afirmou Giovani.

"No ano passado, os quenianos desceram muito forte a Pacaembu e na segunda descida eu não consegui acompanhá-los. Foi ali que eles abriram distância. Neste ano, espero estar colado com eles até chegar na Brigadeiro. Se eu chegar junto, pode esperar que, com certeza, vou fazer o melhor para o Brasil", avisou Giovani, que espera acabar com a sequência de vitórias africanas na São Silvestre - o último brasileiro a vencer foi Marilson Gomes dos Santos, em 2010.