Giro da bola

FÓRMULA 1

Renault pede para russo Petrov emagrecer

O russo Vitaly Petrov vai ter de começar um regime para melhorar seu desempenho na Fórmula 1. Após abandonar as três primeiras provas da temporada, o piloto ouviu um incomum pedido da Renault: tem de emagrecer. A escuderia, assim, acredita que o carro ficaria mais equilibrado com a perda de alguns quilinhos do russo, que pesa 82 - dez a mais que seu companheiro, Robert Kubica. O polonês, aliás, também teve de emagrecer na temporada passada para obter melhores resultados.

VÔLEI

Rio vence São Caetano e força terceiro jogo

Com a recepção ajustada, um ataque preciso e muita vibração, a equipe do Unilever/Rio, comandada por Bernardinho, venceu o Blausiegel/São Caetano por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 25/15) e empatou a série melhor de três da semifinal da Superliga Feminina. A terceira e decisiva partida está marcada para amanhã, às 21h30, no Ginásio da Tijuca, no Rio. O vencedor enfrenta o Osasco na final.

LIGA EUROPA

Liverpool vence e vai à semifinal

O brasileiro Lucas anotou um dos gols da vitória do Liverpool sobre o Benfica (4 a 1), que valeu vaga na semifinal. Os outros classificados são Atlético de Madrid, Fulham e Hamburgo.

TÊNIS

Ivan Lendl retorna ao esporte após 16 anos

Ídolo mundial na década de 1980, o tcheco naturalizado americano Ivan Lendl (tricampeão do US Open) volta às quadras amanhã, aos 50 anos, em jogo festivo de um set contra Mats Wilander, em Atlantic City. O sueco foi um dos maiores rivais de Lendl, que deixou o tênis em 1994 por causa de dores nas costas.