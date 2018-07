Giro da bola

Milan tenta disparar.

Inter joga para renascer

Faltam seis rodadas para o fim do Italiano e o Milan, de Alexandre Pato (foto), nada de braçadas rumo ao título. Para evitar surpresas, a equipe espera atropelar a cambaleante Sampdoria, hoje, no San Siro. Ibrahimovic está suspenso. Robinho e Cassano disputam a vaga. O Napoli, 3 pontos atrás, recebe amanhã a perigosa Udinese. Distante 5 pontos, a Inter, vai encara o Parma.

COPA DA INGLATERRA

Rooney e Tevez fora do clássico de Manchester

Manchester sempre fica em festa quando as equipes da cidade se enfrentam. Hoje, portanto, é dia especial, já que United e City duelam no jogo de ida das semifinais da Copa da Inglaterra. O clássico perderá um pouco de seu brilho pelos desfalques. As principais estrelas da cada time não estarão em campo. No United, Rooney - destaque das últimas rodadas, nas quais o time ganhou 7 seguidas - cumpre suspensão, enquanto no City, Tevez, autor de 19, segue fora por causa de lesão muscular. A rádio Estadão ESPN transmite o jogo às 13 horas.

NÚMEROS

2 hospitais onde estão internadas as vítimas do massacre de Realengo foram visitados ontem pelo astro Ronaldinho Gaúcho. "Foi emocionante. Soube que as crianças queriam me conhecer e vim dar apoio."

2 temporadas no Chelsea e o técnico Carlo Ancelotti já admite que deve ser demitido após fracasso na Copa dos Campeões e no Inglês.

"O clube vai julgar meu trabalho e, se achar que não foi o suficiente, pode me trocar, sem problema."

SÉRIE A2

Guarani pode definir volta à elite com vitória

Líder com 7 pontos em três jogos na reta final da Série A2, o Guarani pode assegurar seu retorno à elite se vencer o Comercial, às 16h, em Campinas. O adversário é o vice-líder com 5 pontos e também tem boas chances de acesso. No outro grupo, o XV de Piracicaba pode ficar muito perto de subir se vencer o Catanduvense, para quem perdeu em casa na rodada passada. Em caso de nova derrota, hoje, às 17h, em Catanduva, porém, será ultrapassado pelo adversário, que soma 5 pontos (o XV tem 6). Também hoje, às 19h, o São José (1 ponto) recebe o Rio Preto (3) e tenta reagir.