Giro Rápido

Líder e vice-líder da Série B, e com os artilheiros da competição, Portuguesa e Ponte Preta se enfrentam hoje, às 16h20, em Campinas. A Ponte aposta nos gols de Ricardo Jesus, autor de 11, enquanto a Lusa conta com Edno, que marcou 8. A Lusa entra com a vantagem de 1 ponto (27 a 26), mas a Ponte terá o apoio de sua torcida. Os outros jogos de hoje são: São Caetano x Paraná, Barueri x Guarani, Vitória x Boa e Icasa x Bragantino. A rodada teve 4 jogos ontem: ASA 4 x 3 ABC, Criciúma 1 x 0 Americana, Vila Nova 1 x 0 Salgueiro e Duque de Caxias 2 x 3 Goiás.

Inglaterra tropeça na Coreia do Norte: 0 a 0

A Inglaterra dominou a abertura do Mundial Sub-20, mas o peso da tradicional camisa não impressionou a Coreia do Norte. Resultado: 0 a 0. Os dois times estão no Grupo F com México e Argentina.

Americano leva gancho de 1 ano por doping

Robert Kendrick, 105.º do ranking mundial, foi suspenso por 1 ano pela Federação Internacional de Tênis. O exame antidoping apontou que o americano usou metilhexaneamina, um estimulante proibido.

TÉCNICO EM CASA

3 anos é o tempo de duração do contrato de Jurgen Klinsmann como técnico da seleção de futebol dos Estados Unidos. O alemão já mora no país há vários anos.

Isinbayeva e Usain Bolt vencem em Estocolmo

Yelena Isinbayeva venceu a etapa da Liga Diamante (a primeira que disputou este ano) ao saltar 4,76 m. A brasileira Fabiana Murer ficou em 5.º, com 4,51 m. Usain Bolt correu os 200 m e venceu com o tempo de 20s03.