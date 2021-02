Gisele Bündchen homenageia Brady após título: 'Pessoa mais dedicada que conheci'

Após vencer o Super Bowl pela sétima vez, sendo a primeira pelo Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady foi celebrado ainda dentro de campo pelos filhos e pela mulher, Gisele Bündchen. A festa e a exaltação ao astro da NFL prosseguiu nesta segunda-feira, com a modelo brasileira se declarando ao marido.

Em texto publicado no seu perfil no Instagram, Gisele destacou a dedicação e sacrifício de Brady para conduzir o seu novo time ao triunfo no Super Bowl. O astro passou 20 anos no New England Patriots, vencendo seis vezes a NFL. E foi campeão logo na sua temporada de estreia pelos Buccaneers.

Além disso, Gisele também elogiou a dedicação dos demais jogadores da equipe da Flórida. "Muita gente não acreditou que vocês pudessem fazer isso, mas vocês mostraram que, com tempo, dedicação, confiança uns nos outros, e com o trabalho em equipe, tudo é possível! Parabéns, meu amor! Com o passar dos anos, vi você superar muitas adversidades, físicas e emocionais, e posso dizer, com certeza, que você é a pessoa mais dedicada, focada e resiliente que já conheci", escreveu a modelo brasileira.

Gisele ainda destacou a concentração de Brady para buscar um novo título da NFL em um contexto bem diferente ao dos outros. "Tem sido um ano desafiador, e observei você entrar em um novo ambiente, dedicar tempo extra para conhecer e apoiar seus companheiros de equipe, trabalhar com seus novos treinadores com respeito, acordar muito cedo todos os dias para lidar com as contusões de jogar futebol sem nunca reclamar", acrescentou.

E fechou o seu texto com uma declaração de amor ao marido. "Agora, estamos muito felizes por termos você em casa por um tempo (bem, pelo menos até a próxima temporada)Você merece tudo! Te amo!", concluiu Gisele.