Giuliano e Luan voltam a ficar fora de treino e devem desfalcar o Grêmio O técnico Roger Machado ainda não definiu a escalação do Grêmio para encarar o Lajeadense no domingo, em casa, pelo Campeonato Gaúcho, mas não deverá contar com algumas de suas principais peças. Com problemas físicos, o meia Giuliano e o atacante Luan ficaram novamente de fora do treino desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, e devem ser desfalques no fim de semana.