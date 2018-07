Giuliano é mais um do Grêmio com 'fascite plantar' e culpa pode ser do CT O torcedor do Grêmio já está ficando acostumado com a expressão 'fascite plantar', uma infecção na planta do pé. No ano passado, Luan, Erazo e Marcelo Grohe sofreram esse tipo de lesão. Agora, a temporada 2016 ainda nem começou e o meia Giuliano já é desfalque pelo mesmo problema, que não é usual em outros clubes.