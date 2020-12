Globo anuncia contratação de Renata Silveira, primeira narradora da emissora

Um dia após a final do Brasileiro Feminino, a Globo anunciou a contratação da primeira narradora da história da emissora. Renata Silveira, ex-ESPN e FOX Sports, reforça a equipe. Ela foi anunciada na manhã desta segunda-feira e já "vestiu a camisa".

Com repórteres de campo e comentaristas de jogo e de arbitragem em sua equipe de futebol, faltava à Globo uma narradora. Agora, o time está completo. Renata Silveira chega após trabalho na concorrência, narrando não apenas jogos do futebol feminino, mas também da Copa do Mundo de 2018.

"O espaço para as mulheres vem crescendo bastante. Isso depende de oportunidades porque a gente tem muitas mulheres capacitadas para estarem ali, mas às vezes não tem a oportunidade. Os veículos, não só a Globo, estão abrindo os olhos para as mulheres", comemorou Renata Silveira. "Antes tinha a questão do preconceito, de que o futebol era um lugar exclusivo para homens, não só na televisão, mas também nos estádios", endossou.

Não será a primeira passagem de Renata Silveira pela Globo. O início da carreira, após vencer um concurso, foi em 2014 na rádio Globo. O prêmio? Narrar Uruguai x Costa Rica e Croácia x México, pela Copa do Mundo no Brasil.

Formada em educação física e com pós-graduação em jornalismo esportivo, Renata Silveira passará por um período de adaptação antes da estreia oficial. Mas tem tudo para se destacar após elogiado trabalho na FOX Sports. Novos colegas já deram as boas-vindas à narradora, casos do também narrador Everaldo Marques e da comentarista de arbitragem Nadine Bastos.