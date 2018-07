Glover Teixeira deve ser o próximo desafiante de Jon Jones, diz Dana

SÃO PAULO - Apesar ter sido o adversário mais duro que Jon Jones já enfrentou, o sueco Alexander Gustafsson vai ter que esperar mais um pouco para ter a sua revanche. Em entrevista dada ao site Espn.com, o presidente do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, revelou que o próximo adversário do campeão da categoria meio-pesada deve ser o brasileiro Glover Teixeira.

"É isso que o campeão quer. Nós provavelmente faremos essa luta no card da semana do Super Bowl", disse o mandatário, já adiantando que o combate deverá ser realizado no dia 1.º de fevereiro de 2014. Em relação ao sueco, Dana também falou que Gustafsson deverá fazer mais uma luta, agora na sua terra natal, em data próxima a luta de Jones contra Teixeira.

Aos 33 anos, Glover Teixeira terá a sua primeira oportunidade de disputar o cinturão do campeonato. Com 19 vitórias e apenas uma derrota em seu cartel, o lutador mineiro venceu as cinco lutas que disputou pelo UFC. Ele já derrotou adversários de peso, como Quinton "Rampage" Jackson e Ryan Bader.