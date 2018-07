Goiás consegue virada histórica em casa: 4 a 3 Após estar perdendo por 3 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás conseguiu uma virada espetacular e venceu o Vitória (4.º, com 13 pontos) por 4 a 3. Os gols baianos foram de Marquinhos e Neto Baiano (2), com David, Ricardo Goulart, Renan Oliveira e Rafael Toloi fazendo os gols do Goiás. Com 18 pontos, na ponta, está o Criciúma, que venceu o Ipatinga por 3 a 2. Em Campinas, o Guarani ficou no 1 a 1 com o ABC e se manteve na zona de descenso. O Ceará bateu o Atlético-PR por 1 a 0 (gol de Romário; Paulo Baier perdeu um pênalti). À noite, Boa Esporte 4 x 1 Barueri.