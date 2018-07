Goiás e Atlético-GO empatam por 2 a 2 em clássico goiano no Serra Dourada

O Atlético segue dentro do G4, com 29 pontos. O Goiás, por sua vez, continua próximo da zona de rebaixamento, com 15 pontos, um na frente do Bragantino, que fecha a degola.

Em busca de recuperação, o Goiás começou em ritmo forte, mas perdeu duas grandes chances de abrir o placar antes dos 15 minutos pela falta de pontaria de seu ataque. Logo no minuto inicial, Carlos não aproveitou rebote de Márcio e mandou para fora chance com o gol vazio. Em seguida, Rossi finalizou mascado, a bola passou por Márcio, mas Carlos chegou atrasado e não conseguiu fazer o desvio.

O Atlético fez valer um dos ditados mais velhos do futebol e abriu o placar logo aos 14 minutos. Alison recebeu na intermediária e arriscou. Sem chances para Ivan, o meia-atacante acertou o ângulo, marcando um belo gol. O placar adverso deixou o Goiás ainda mais nervoso e equilibrou a partida até o intervalo.

No segundo tempo, o Goiás contou com todo talento do atacante Rossi para buscar a virada. Atuando aberto pelo lado esquerdo, o camisa 7 deu uma canseira na marcação atleticana e deixou tudo igual aos nove minutos. Ele aproveitou cruzamento de Carlos e completou de perna esquerda para o fundo das redes. Em seguida, Rossi recebeu na corrida e foi derrubado por Marllon dentro da área: pênalti. Na cobrança, Léo Lima não deu chances para Márcio e virou aos 15.

O Atlético sentiu o golpe e demorou a reagir. Os rubro-negros, mais uma vez, contaram com a frieza de Alison para balançar as redes. Aos 35 minutos, o atacante apareceu no meio da defesa para desviar cruzamento da esquerda.

Abrindo a 16.ª rodada, o Atlético volta a campo contra o Londrina, nesta terça-feira, às 19h15, novamente no estádio Serra Dourada, em Goiânia, abrindo a 16.ª rodada. No próximo sábado, às 16h30, Goiás recebe o Náutico no mesmo local.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 2 ATLÉTICO-GO

GOIÁS - Ivan; Johnatan (Patrick), Wesley Matos, Alex Alves e Juninho; Willian, Wendel (Cassiano), Léo Lima e Léo Sena (Higor Leite); Rossi e Carlos Eduardo. Técnico: Léo Condé.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Matheus Ribeiro (Ednei), Marllon, Lino e Michel; Pedro Bambu, William Schuster (Luís Soares), Magno Cruz, Gilsinho (Jorginho) e Marquinho; Alison. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Alison, aos 14 minutos do primeiro tempo; Rossi, aos 9, Léo Lima, aos 16, e Alison, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ivan, Johnatan, Juninho, Willian, Léo Lima e Rossi (Goiás); Gilsinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA - R$ 99.255,00.

PÚBLICO - 8.296 pagantes (9.000 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).