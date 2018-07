Goiás: em campo só para cumprir tabela

Com o rebaixamento definido, o time alviverde entra em campo com time reserva, sem poder ofensivo e sem planos específicos para marcar Ronaldo.

"O nosso time agora está voltado para a Sul-Americana'', diz o volante Amaral, que nem foi relacionado para a partida - ele treinará hoje com o restante do grupo e amanhã viaja para a Argentina. Na quarta-feira, o Goiás pode até perder por 1 a 0 para o Independiente para ficar com o título internacional.

O time vê na Sul-Americana a chance de salvar 2010: não disputou o título regional, foi eliminado na Copa do Brasil e depois rebaixado. "Foi um ano pra esquecer, foi o que marcou a nossa vida", diz o zagueiro Valmir Lucas.

O foco são os argentinos. "A ideia é vencer para começar o ano com o pé-direito", diz o técnico Arthur Neto, quinto treinador na temporada.

Desinteressante para o Goiás, atolado em dívidas e recordes negativos, o Serra Dourada deverá atrair, mesmo assim, a Torcida Fiel, a segunda maior na região Centro-Oeste.