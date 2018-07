Goiás tranquiliza paulistas: vai escalar reservas O técnico Artur Neto, do Goiás, já avisou: vai escalar uma equipe reserva domingo, contra o Corinthians. A equipe goiana já está rebaixada no Campeonato Brasileiro e tem como único interesse a disputa do título da Copa Sul-Americana, que pode salvar o ano. Amanhã recebe o Independiente argentino na primeira partida da decisão e, na quarta-feira, dia 8, vai a Buenos Aires.