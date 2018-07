Goiás volta à Série A depois de dois anos

Com o melhor público até agora na Série B - 39.695 torcedores -, a partida foi disputada no Serra Dourada, onde o time goiano está invicto no atual campeonato. Os gols foram de Egídio, Walter e Dudu Cearense.

Mas as outras três vagas que levam à Série A continuam disputadas rodada a rodada, ponto a ponto, e até o São Caetano mantém acesas as esperanças de subir. Ontem, quem deu mais um grande passo para chegar à elite foi o Criciúma, que goleou, em Natal, o América-RN por 4 a 1, com gols de Nirley, Zé Carlos, Ozéia e Douglas, com Cléber descontando. Com triunfo, o time catarinense chegou aos 71 pontos e depende só de mais uma vitória para voltar à Série A.

Já o confuso Vitória vê a cada rodada o sonho de voltar à Série A se tornar um pesadelo. Nos últimos sete jogos, só ganhou 9 pontos dos 21 que disputou. Ontem perdeu para o Guaratinguetá por 1 a 0, gol de Jonatas Belusso, e caiu para 4.º, com 69 pontos, só dois a mais que o São Caetano, o 5.º. Já o clube paulista, mesmo com a vitória, continua na zona do rebaixamento.

Ao perder para o Paraná por 2 a 0 , o Ipatinga se tornou o segundo time a cair para a Série C. Em Minas, América-MG e ABC empataram por 3 a 3.