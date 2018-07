Gol de Messi diante da Roma é eleito o mais bonito da temporada pela Uefa

Messi não foi escolhido para brigar pelo título de melhor jogador da Europa neste ano. A disputa ficou entre o português Cristiano Ronaldo, o galês Gareth Bale e o francês Antoine Griezmann, em disputa cuja o vencedor será conhecido também nesta quinta.

Mas o jogador argentino marcou presença com o gol marcado em jogada coletiva do Barcelona. Após uma bela troca de passes curtos, Luis Suárez deu uma assistência por elevação, Messi recebeu dentro da área e, com sutileza, encobriu o goleiro. Entre dez finalistas, o gol recebeu 34% dos votos.

Se o argentino faturou um troféu secundário, seu "rival" Cristiano Ronaldo pode vencer mais uma premiação. Campeão da Liga dos Campeões e da Eurocopa, o português é o principal favorito para levar o prêmio de melhor jogador do ano no continente europeu.

Ainda nesta quinta-feira, a Uefa definiu a melhor defesa da temporada, de Gabor Király, da seleção da Hungria, durante o duelo com a Bélgica pelas oitavas de final da Eurocopa. Seu time até foi goleado por 4 a 0, mas o experiente goleiro de 40 anos foi buscar um chute no ângulo, em falta cobrada por Kevin De Bruyne, e conquistou o troféu desta honraria individual.