Gol de pênalti no fim evita a derrota santista

Neymar resolve as coisas sozinho. Mesmo quando não tem uma atuação exuberante, o craque é capaz de desequilibrar e evitar o pior. Foi nos pés do camisa 11 que o Santos encontrou o empate com o Bragantino por 2 a 2 em pênalti cobrado aos 46 minutos do segundo tempo. O resultado fez jus ao esforço do atleta e à falta de ambição dos donos da casa, que preferiu se encolher e garantir o resultado a atacar. O empate também manteve a equipe da Baixada na liderança da competição, com sete pontos.

Antes mesmo de Rafael Andrade subir mais alto que a zaga e completar o escanteio para abrir o placar, o Bragantino já tinha visto a bola beijar duas vezes o travessão de Felipe; uma logo aos três minutos em chute de longe de Léo Jaime e outra aos 22 com Cícero, que quase marcou contra em escanteio. Oportunidades que apenas refletiram o que foi o primeiro tempo, com os donos da casa apostando na velocidade e explorando o toque de bola para envolver um rival que ainda estão visivelmente longe de sua melhor forma física e técnica, algo perfeitamente explicável por se tratar de um início de temporada.

Do outro lado, o Santos ainda tenta se entender com seus muitos novos jogadores contratados. Se os rostos ainda são novos para o torcedor, uma característica da equipe parece não mudar nunca: a dependência por Neymar. Mesmo com Montillo muito mais participativo do que Ganso foi no ano passado e procurando as jogadas, Muricy Ramalho ainda não encontrou uma forma de jogar que não passe necessariamente pelo camisa 11. Sorte do técnico que a diretoria trouxe Montillo e Cícero para tirar um pouco da responsabilidade do craque.

Quando o Santos ia para cima, encontrava pela frente uma muralha que chegou a ter nove atletas dentro da área do Bragantino. Se furava o ferrolho, esbarrava na má pontaria de seus jogadores. E quase custou caro. Após entortar Guilherme Santos duas vezes, Diego Macedo completou o golaço com um chute de longa distância indefensável..

Já que o Santos não jogava como um time, Neymar fez o que se acostumou e salvou a equipe da derrota. De tanto insistir e apanhar, cavou um pênalti no fim da partida. Cobrou, marcou e mais uma vez saiu como salvador da pátria. Sem novidades.