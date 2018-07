Gol muda de novo a vida de Adriano

Adriano chegou ao Corinthians, em meados de março, sob desconfiança e com cobranças: respeito, dedicação, garra, luta, profissionalismo, foram algumas recomendações dadas pelos corintianos ao jogador, marcado por uma vida agitada fora dos campos. De Ronaldo, seu padrinho, veio a dica: "Conquiste a Fiel que tudo será mais fácil".

Após 234 dias do batismo do Fenômeno, Adriano conseguiu "ganhar" a exigente torcida, mesmo fora de forma e sem condições de atuar por 45 minutos.

Tudo por causa do gol salvador, aos 43 minutos do segundo tempo, que garantiu a virada sobre o Atlético-MG, 2 a 1, anteontem, e a permanência na liderança isolada do Brasileiro.

"Obrigado" e "O Imperador voltou" (até o site do clube trouxe a inscrição) foram as mensagens mais comuns endereçadas a Adriano no espaço destinado aos recados para os jogadores na página oficial corintiana. Numa invasão superior até aos grandes feitos de Ronaldo, Adriano virou rei. Foram muitas as mensagens da torcida, todas com agradecimento, elogios e confiança de que o atacante deve ser, por muitos anos, um ídolo do clube.

Óbvio que muitos exageros apareceram. "Você é monstro"; "Melhor do mundo"; "Novo mito do Timão"; "O primeiro gol do penta, domingo tem mais dois"; "A nação te ama" foram algumas das mais de 100 mensagens. Alguns disseram que o atacante já é o novo ídolo do time e que pode até superar Neto, camisa 10 da conquista nacional de 1990 e até hoje reverenciado.

PRESSÃO

Claro que Adriano terá de provar em campo que merece o carinho recebido nas últimas 48 horas. Ainda bem abaixo daquele jogador que levou o Flamengo à conquista de 2009, ele promete superação. "Sei que estou longe da minha condição ideal, mas vou lutar para melhorar. Falta muito pra mim, mas foi um gol importante", disse o jogador, ao sair do campo, agradecendo, ainda, a paciência da torcida.

Se os corintianos desconfiavam de Adriano e preferiam esperar, o presidente Andrés Sanchez já não escondia estar incomodado com a longa recuperação. "Está demorando um pouco mais do que imaginávamos (para o jogador ter condições de jogo)", chegou a cobrar.

Sofrendo para perder peso - segundo o fisioterapeuta Bruno Mazzioti, jogou domingo com 10% a menos de gordura -, Adriano terá dieta diferenciada nas férias e acompanhamento dos médicos. Uma vez por semana será avaliado para não chegar muito "atrasado'' em relação aos companheiros na pré-temporada.

Ontem, um dia após o gol que deixou a equipe com possibilidade de conquista do título já no domingo, Adriano optou pela reclusão. Por orientação do clube, nada de comemorações com amigos e parentes nem oba-oba com a imprensa. Ouviu que seria melhor curtir o dia de herói em casa e, vivendo uma fase mais zen, parece ter acatado o pedido.

Evitar a euforia e declarações de "já ganhou" é ordem para todo o grupo. Tite usa a derrota na final de 1986, quando defendia o Guarani, para provar que ninguém é campeão de véspera. Na época, o São Paulo empatou aos 13 da segunda fase da prorrogação e levou a taça nos pênaltis.