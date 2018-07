Goleada do ano passado mudou rumo dos 2 times

A faxina no elenco do São Paulo para este ano deixou Emerson Leão à vontade para evitar qualquer comparação entre aquela partida e o clássico de hoje. "Aquele 5 a 0 pertence ao passado, são times diferentes", minimizou o técnico, que ontem recebeu o reforço do lateral-direito Douglas, ex-Goiás. Segundo ele, há poucas chances de se repetir um placar daqueles nos futuros confrontos. "Clássico não tem goleada. Quando isso ocorre é uma zebra muito grande."

Carrasco daquele jogo, com três gols, Liedson está fora. Jorge Henrique, que também deixou o seu, é dúvida para o clássico de hoje. Danilo, que abriu a goleada, tem presença garantida.

Entre os 13 são-paulinos que estavam no clássico de junho do ano passado, sete deixaram o clube e apenas Rogério Ceni (machucado), Bruno Uvini, Luiz Eduardo, Rodrigo Caio e Fernandinho (reservas), além de Wellington, continuam no Morumbi. No segundo turno do Brasileiro, o clássico terminou empatado sem gols.

A expectativa para o clássico é de 35 mil torcedores no Pacaembu. As bilheterias ficarão abertas até o meio-dia e os portões serão abertos a partir das 14 horas. A torcida do São Paulo tem entrada pelo portão 22.