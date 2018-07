Goleada do Lyon está sob suspeita na Europa A goleada do Lyon por 7 a 1 sobre o Dínamo Zangreb, que classificou a equipe francesa para a 2.ª fase da Copa dos Campeões, está sendo motivo de muita discussão. A Uefa abriu investigações, mas ontem mesmo revelou que não havia encontrado nenhum indício de crime ou que o Zagreb havia permitido a derrota. Já as autoridades francesas anunciaram que vão vasculhar o sistema de apostas e analisar cuidadosamente o vídeo do jogo. Para conseguir a vaga que estava praticamente nas mãos do Ajax, o Lyon precisava de uma diferença de 7 gols em relação aos holandeses.