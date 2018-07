Goleada marca recomeço de Kaká

Kaká ganhou a chance de voltar à seleção brasileira mesmo sem ter voltado à condição de titular em seu time, o Real Madrid. E não decepcionou. O meia aproveitou muito bem a oportunidade que teve depois de mais de dois anos longe das convocações. Contra uma equipe frágil como foi o Iraque de Zico, ele se destacou, ontem, em Malmo.

Com um gol bem ao seu estilo - arrancada com a bola dominada e chute firme- e uma assistência, Kaká saiu de campo com a sensação de dever cumprido. Ele comandou o Brasil na goleada por 6 a 0 sobre os iraquianos, que se mostraram tão ou até mais frágeis adversários do que fora a China, nos 8 a 0 da seleção no amistoso do mês passado, disputado no Recife.

O jogo de ontem na Suécia, aliás, mostrou muitas semelhanças com a partida de Pernambuco. Não apenas pela falta de qualidade -inocência, até- do adversário, como pelas escolhas de Mano Menezes. O técnico apostou mais uma vez no esquema 4-2-3-1. O trio criativo do Brasil ontem teve Kaká, Oscar e Neymar. Na frente, apenas Hulk, escalado numa função que não costuma ser a que mais rende.

Mas isso pouco importou contra o Iraque, uma seleção que mostrou deficiências básicas e fez o jogo parecer o encontro entre profissionais bem treinados e entrosados com um time de atletas de fim de semana.

Com tamanha facilidade para marcar, tomar a bola e armar jogadas, o Brasil logo deu pinta de que a goleada seria questão de tempo. Oscar e Kaká tabelavam com uma liberdade que talvez não tenham tido desde quando deram seus primeiros chutes.

E os gols logo foram saindo quase que num movimento natural, consequência da diferença brutal de qualidade entre os times. Oscar, duas vezes, deu a vantagem ao Brasil ainda no primeiro tempo. Os atletas do sistema defensivo, sem ter com o que se preocupar, se tornaram rapidamente jogadores de ataque.

Desde o improvisado Adriano na direita, passando por David Luiz e Thiago Silva, até os volantes, todo mundo arriscou a sua tentativa de fazer um golzinho - muitos pararam nas defesas do goleiro Sabri, o único no Iraque que conseguiu algum destaque que não fosse por causa de erros.

Mas se Sabri foi o que separou o Brasil da goleada na etapa inicial, no segundo tempo ele não foi capaz de evitar que mais quatro gols entrassem (Hulk, Kaká, Neymar e Lucas marcaram).

A torcida iraquiana foi um show à parte. Ampla maioria, com tambores e roupas tradicionais, chegou a comemorar lateral, vaiou Neymar e cantou mesmo com a goleada já estabelecida. Ao que parece, o jogo em si pouco importava. Nem para um lado, muito menos para o outro.

Talvez só mesmo para Kaká.