Goleiro brilha e Taubaté conquista título brasileiro no handebol

Pelo terceiro ano seguido, Taubaté/FAB/Unitau e Pinheiros decidiram o título da Liga Nacional de Handebol Masculino. E, assim como aconteceu em 2014, foi o time do Vale do Paraíba que ficou com a taça, vencendo a equipe de São Paulo por 26 a 20, neste domingo, em São Bernardo do Campo (SP), onde aconteceu o Final Four.

Foi o terceiro título do Taubaté, que havia sido campeão também em 2013, à época vencendo o Metodista/São Bernardo. No ano passado, deu Pinheiros. A Liga, entretanto, está cada vez mais esvaziada, à medida que os melhores jogadores brasileiros estão conquistando importante espaço na Europa.

Na final deste domingo, brilhou o goleiro João, do Taubaté, que fechou o gol. Ele chegou ao clube para esta temporada como terceiro goleiro, mas tornou-se titular depois da ida de Maik, da seleção brasileira, para um clube catariano. Antes, esteve na final do Super Paulistão, quando o Taubaté também ganhou do Pinheiros para ser campeão.

Técnico da seleção, Washington Nunes comandou o São Caetano na conquista da medalha de bronze, vencendo o PM Maringá/Unimed/Unifamma, da Maringá (PR), na disputa pelo terceiro lugar. Nunes será o treinador do Brasil no Mundial, em janeiro, e só depois saberá se continua no cargo.