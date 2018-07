Goleiro da França é eleito o melhor jogador do Mundial de Handebol

Thierry Omeyer, goleiro da seleção francesa, nova campeã do mundo de handebol, foi eleito o melhor jogador do Mundial masculino que terminou neste domingo no Catar. Omeyer, que tem 38 anos e joga no PSG, foi fundamental para a França conquistar seu quinto título da competição.

O goleiro, que já havia sido decisivo na semifinal, contra a Espanha, voltou a jogar bem na final do campeonato contra o Catar.

Outro goleiro veterano, Saric, de 37 anos, também estava cotado para ser eleito o melhor jogador do campeonato. Mas pesou o fato da França ter vencido o Catar na final (25 a 22).

A organização do Mundial de Handebol também divulgou a lista da seleção do campeonato. Confira a relação:

Goleiro: Thierry Omeyer (França)

Ponta esquerda: Valero Rivera (Espanha)

Armador esquerdo: Rafael Capote (Catar)

Central: Nikola Karabatic (França)

Armador direito: Zarko Markovic (Catar)

Ponta direita: Dragan Gajic (Eslovênia)

Pivô: Bartosz Jurecki (Polônia) Bartosz Jurecki (Polônia) Melhor jogador: Thierry Omeyer (França)

* O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol