Goleiro francês Mandanda sofre fratura e perderá a Copa

MARSELHA - O goleiro Steve Mandanda, do Olympique de Marselha, anunciou neste domingo que não terá condições de defender a seleção da França na Copa do Mundo no Brasil por causa de uma lesão no pescoço. "É com tristeza que anuncio que, infelizmente, eu não vou ter condições de manter a minha vaga no grupo na Copa do Mundo", escreveu, em seu perfil no Twitter.

Mandanda perdeu a consciência na vitória de sábado por 1 a 0 sobre o Guingamp depois de bater a sua cabeça no joelho do atacante Mustapha Yatabare, aos 19 minutos do primeiro tempo, em partida válida pela última rodada do Campeonato Francês. Ele foi levado para fora do campo em uma maca e depois conduzido para um hospital.

O Olympique de Masrselha explicou que Mandanda sofreu uma entorse no pescoço e uma fratura na primeira vértebra cervical, acrescentando que o goleiro precisará usar um colar cervical por três semanas e passar por uma reabilitação por igual período de tempo.

O goleiro Stephane Ruffier, do Saint-Étienne, vai substituir Mandanda no grupo de convocados da seleção da França. Anteriormente, ele foi incluído na lista de suplentes de sete jogadores, que ficam de espera e podem ser acionados em caso de lesões. Os outros goleiros franceses na Copa do Mundo serão o titular Hugo Lloris, do inglês Tottenham, e Mickael Landreau, do Bastia.

A França vai abrir a sua participação na Copa do Mundo contra Honduras, em 15 de junho, no Beira-Rio, antes de encarar a Suíça (20 de junho, na Fonte Nova) e o Equador (25 de junho, no Maracanã), em jogos válidos pelo Grupo E.

Em preparação para o torneio no Brasil, a equipe vai disputar amistosos contra a Noruega (27 de maio, em Saint-Denis), o Paraguai (1º de junho, em Nice), e a Jamaica (8 de junho, em Nice). A seleção francesa, atualmente em 16º lugar no ranking da Fifa, ficará concentrada em Ribeirão Preto, no interior paulista, durante o Mundial.