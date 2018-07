Goleiro garante bom começo ao Liverpool

Sturridge, no primeiro tempo, marcou o único gol da partida. Os donos da casa, que contaram com uma ótima atuação do meia Philippe Coutinho, tiveram várias oportunidades para ampliar a vantagem no segundo tempo, mas as desperdiçaram. O castigo quase chegou no finzinho do jogo, quando Agger colocou o braço na bola em sua própria área. Foi aí que Mignolet apareceu. Ele defendeu o pênalti cobrado por Walters e também o chute de Jones no rebote.

Em Londres, o Arsenal começou mal: derrota por 3 a 1 para o Aston Villa, de virada. Destaque para o belga Benteke, autor de dois gols.