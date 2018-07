Goleiro Júlio César deixa o campo como herói O goleiro Júlio César, do Santo André, deixou o campo do Prudentão como destaque do jogo. No último lance da partida, ele fez uma difícil defesa, em uma cabeçada de Robson na pequena área. "O importante foi que o time soube superar o placar adverso e o campo ruim", explicou, com humildade. "O time demonstrou que tem condições e que vai chegar à final."