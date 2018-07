Goleiro pega 4 pênaltis e põe Goiás na final

O goleiro Paulinho garante que não vai se esquecer tão cedo da classificação para a final da Copa São Paulo. Ontem, ele levou o Goiás para a decisão da competição após defender quatro pênaltis e ver um bater no travessão. Durante o jogo contra o Bahia, que terminou empatado por 1 a 1, ele espalmou duas cobranças do lateral Railan. A primeira o garoto mandou no canto, ele defendeu, mas a juíza Regildênia de Holanda mandou voltar por causa de invasão na área. O jogador mudou o canto e o goleiro pegou novamente.

Na disputa de pênaltis, o Bahia perdeu suas três cobranças e o Goiás fez todas, garantindo a vaga na decisão. "Estou muito emocionado, acho que ainda nem caiu a ficha. É a primeira vez que acontece isso comigo. Nem tinha estudado os batedores deles", confessa o goleiro, herói da partida na qual o Goiás teve um jogador expulso (o zagueiro Yago) no início do segundo tempo e atuou por 40 minutos com dez atletas em campo.

Para o técnico Augusto Cézar, a força do time está no conjunto. "O jogo contra o São Paulo foi a mesma coisa, com sofrimento, e passamos nos pênaltis também. Tivemos um jogador a menos, conseguimos segurar o Bahia, que é uma ótima equipe, e estamos na final. Nosso grupo é muito forte e unido", afirma.

O Bahia saiu na frente com Matheus, logo aos 12 minutos, após aproveitar um vacilo da zaga do Goiás. O time do Nordeste estava melhor na partida, dominava as ações e poderia ter feito o segundo aos 21, caso Feijão não mandasse a bola por cima do gol. Mas aos poucos o Goiás foi se encontrando e aos 41 o rápido Erik empatou, marcando seu oitavo gol no torneio. Na etapa final o Bahia pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio dos goianos.