Goleiro pega pênaltis e põe Santos na semifinal O Santos está na semifinal da Copinha. E tudo graças ao goleiro Gabriel. Após falhar no gol do Audax, o camisa 1 santista defendeu um pênalti no tempo normal, viu Giva empatar no fim e ainda pegou mais duas cobranças na decisão por pênaltis, com o Alvinegro vencendo por 4 a 3. "É muita emoção. O importante é ter o time classificado na semifinal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse o herói santista.