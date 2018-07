Goleiro salva Grêmio de derrota

Em um jogo fraco tecnicamente, Figueirense e Grêmio empataram sem gols ontem à noite, em Florianópolis. O resultado não foi bom para as duas equipes, que ocupam posições intermediárias na tabela de classificação.

Com o empate, o time catarinense chegou aos 15 pontos, enquanto os gaúchos soam paneas 12, na 13ª posição.

O goleiro Marcelo Grohe garantiu o empate para o Grêmio, ao defender um pênalti cobrado por Elias, aos 47 minutos da etapa final.

Superado o desafio da primeira vitória, obtida na última rodada diante do Atlético Goianiense por 1 a 0, em Goiânia, feito que minimizou a crise no clube catarinense ao longo das últimas 10 rodadas, o Avaí terá hoje a missão de vencer a sua primeira partida em seus domínios.

O adversário será o Internacional, em jogo da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro que acontece no estádio da Ressacada, às 19h30, em Florianópolis.

O Internacional tenta se recuperar de uma série de três derrotas consecutivas e da traumática saída do ex-técnico Paulo Roberto Falcão, na última segunda-feira, decidida pela diretoria e contestada pela torcida.

O clube gaúcho tem 15 pontos e precisa de uma vitória para voltar a sonhar com uma vaga entre os quatro primeiros. Se perder mais uma vez, no entanto, ficará obrigado a uma campanha de recuperação, com a necessidade de muitas vitórias fora de casa, no restante do campeonato.