Goleiro Valdés antecipa fim de empréstimo com time belga e tem futuro incerto

O clube explicou que a decisão de antecipar o fim do empréstimo, que iria até o fim da temporada europeia, se deu para abrir espaço para a utilização de nomes mais jovens na equipe. "Já que a prioridade é dar tempo de jogo a jovens neste fim de temporada, o goleiro espanhol chegou a um acordo com nosso clube para encerrar o empréstimo neste fim de semana", explicou o Standard em comunicado.

Valdés assinou com o clube belga em janeiro e atuou em oito partidas desde então, sendo seis pelo Campeonato Belga e duas pela Copa da Bélgica. Sua curta passagem acabou marcada por um erro que resultou na derrota por 2 a 1 para o Sint-Truiden pelo campeonato nacional.

O fato é que Valdés não se reencontrou depois que deixou o Barcelona ao fim da temporada 2013/2014. Depois de seis meses desempregado, assinou com o Manchester United, onde sofreu com a falta de espaço e com os problemas de relacionamento com o técnico Louis van Gaal até a saída no início deste ano.

Com o término de seu empréstimo com o Standard, o futuro da carreira de Valdés está incerto. O espanhol de 34 anos tem contrato com o Manchester United somente até o fim desta temporada, no meio do ano, e o clube inglês não demonstra vontade de renová-lo.