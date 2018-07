Goleiros reservas conformam-se com sina da posição

Eles não sabem nem sequer quem será o imediado do goleiro da Inter de Milão. E parecem conformados com a situação: dificilmente um goleiro reserva entra em Mundiais. Nas últimas edições, quase não houve troca. Marcos fez as sete partidas na campanha do penta em 2002. Em 2006, Dida deixou o campo contra o Japão para a entrada de Rogério Ceni. É raro também um goleiro se machucar a ponto de dar a vaga para o reserva.

"O importante é o Julio estar bem, é ele quem vai jogar", reconheceu Doni. Gomes acha que já chegou longe para quem começou aos 19 anos no futebol. "Estamos aqui empurrando o Julio para que faça grande Copa. E torcemos para que nada de ruim lhe aconteça."