Golfista amador supera melhor profissional brasileiro na estreia no Pan

Tourinho, que é tricampeão nacional amador, fechou o dia com duas tacadas abaixo do par - isso significa que ele precisou de duas tacadas a menos do que o usual para acertar os 18 buracos do campo. Já Adilson fechou o dia empatado em 11.º lugar, com uma abaixo do par, logo atrás de Taurinho. Radicado na África do Sul, ele é um dos dois brasileiros dentro da zona de classificação para a Olimpíada.

A disputa pelas primeiras posições já parece bem desenhada. A liderança é de Alejandro Tosti, argentino que está sete abaixo do par. O colombiano Marcelo Rozo vem em segundo, com quatro abaixo. Ainda serão disputadas outras três rodadas de 18 buracos, até domingo.

No feminino, Luiza Altmann está empatada em 15.º, com sete tacadas acima do par. A carioca Clara Teixeira está empatada em 22.º, com 10 acima do par.